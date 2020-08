Am 14. August ist es so weit: Die MLPD Thüringen eröffnet ihre Landesgeschäftsstelle in Erfurt. Am Freitag von 17 bis 20 Uhr die Eröffnung und am Samstag, dem 15. August, Empfang in der neuen Landesgeschäftsstelle mit Gabi Fechtner, der Vorsitzenden der MLPD.

