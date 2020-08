Helfende Hände schaffen Großes – Endspurt in Alt Schwerin

Freiwilligen und unentgeltlichen Einsatz von Arbeitern für den sozialistischen Aufbau gab es bereits in den 1920er-Jahren in der damaligen Sowjetunion. Weil damals am Samstag (russisch „Subbota“) gearbeitet wurde, nannten sie solche Einsätze „Subbotnik“.

Nach diesem Vorbild wird seit einem Dreivierteljahr eine Dienstwohnung auf dem Gelände des Ferienparks Plauer See in Mecklenburg-Vorpommern grundlegend saniert und renoviert. In gut koordinierter Wechselwirkung mit Fachfirmen wurde das Haus in bislang 17 Subbotniks weitgehend entkernt und wieder aufgebaut. Vom offenen Dachgebälk bis zur heute fertigen Küche samt der gesamten Elektrik gaben Aktivistinnen und Aktivisten aus verschiedenen Regionen Deutschlands in über 1000 Arbeitsstunden ihr Bestes. Auch ein Geflüchteter aus Westafrika war letztes Wochenende dabei und „sehr glücklich“.

Nun hat der Endspurt begonnen. Für die restlichen Arbeiten im August sowie den Einzug in der letzten Augustwoche werden dringend ehrenamtlich Helfer für Tapezieren, Streichen und Spachteln sowie für die Umzugs-Arbeiten gesucht. An den Wochenenden 14./15./16. August und 21./22./23. August wird tapeziert, gestrichen und einige Restarbeiten werden erledigt. In der Woche ab dem 24. August sind weitere Restarbeiten, Ab- und Aufbau von Möbeln sowie der Einzug dran.

Dafür werden noch jede Menge fleißiger Hände gebraucht! Auch tageweise ist jeder willkommen. Wunderbare Natur, beste Stimmung, Ausbildung und Einweisung in die Arbeiten – das wird geboten. Als Tagessatz für die Verpflegung werden 10 Euro erwartet. Ein Feierabendbier kommt gegebenenfalls dazu. Andere Kosten entstehen nicht, auch nicht für Anreise.

In diesem Sinne bitte bei der Bauleitung anmelden unter 04421/204011 oder 0162/9776437 oder doco.pentz@ewetel.net