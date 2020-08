Internationalistische Liste / MLPD kandidiert in allen 16 Bundesländern!

Die Kandidatur der Internationalistischen Liste/MLPD bringt das ganze Spektrum der fortschrittlichen und revolutionären Kräfte im Internationalistischen Bündnis zum Tragen. Es steht als Alternative zum kapitalistischen Krisenchaos und für die Stärkung der sozialistischen Alternative. Gib Antikommunismus keine Chance!

Die Herrschenden in diesem Land legen der Internationalistischen Liste / MLPD eine ganze Reihe undemokratischer Wahlbehinderungen in den Weg. So muss sie in ganz Deutschland ca. 50.000 Unterstützungsunterschriften sammeln, um überhaupt auf den Stimmzettel zu kommen.

Die MLPD kritisiert diese undemokratische Wahlbehinderung. Ihre Mitglieder und Freunde haben aber auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie die Sammlung von Unterstützungsunterschriften als Herausforderung begreift, mit vielen Menschen ins Gespräch zu kommen, mit ihnen über aktuelle Fragen und über den Sozialismus zu diskutieren und sie für die Unterstützung der Kandidatur der MLPD zu gewinnen. Und natürlich darüber hinaus, z. B. sammeln wir Spenden und werben für die Mitgliedschaft in MLPD und REBELL.

Dazu ein Wahlhelfer: "Wir werden Spenden sammeln, das mit dem Aufbau von Wählerinitiativen verbinden und auch in neuen Gebieten und wichtigen neuen Betrieben aufbauen. Jeder der ein Zeichen gegen die Rechtsentwicklung der bürgerlichen Parteien und gegen die Politik und Medien setzen will; jeder, der gegen die Abwälzung der Krisenlasten auf die breiten Massen ist und eine gesellschaftliche Alternative sucht, sollte mit seiner Unterschrift für die Wahlzulassung und für die Bewegung: Gib-Antikommunismus keine Chance! ein unübersehbares Zeichen setzten. Die Zeit dafür ist unbedingt reif!"

Die Listen kann man sich hier auf der Homepage der MLPD herunterladen!