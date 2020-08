Weiter bis zur Komplettstilllegung

Allerdings war die Freude sehr schnell wieder getrübt, da es viele widersprüchliche Aussagen von Herrn Bonkhofer zu hören und zu lesen gab: Vom Komplettverkauf bis zur Weiterführung der mechanischen Aufbereitung wurden uns ganz unterschiedliche Szenarien präsentiert.

Daher ist klar, die Klage des BUND NRW gegen die letzte Genehmigung der Bezirksregierung wird so lange aufrecht gehalten bis eine endgültige Klärung im Sinne einer Komplettstilllegung entschieden ist. Sollte für die thermische Aufbereitung ein neuer Betreiber gefunden werden, wird sich dieser mit der Klage auseinandersetzen müssen.

Dass sich der Betrieb als rein mechanische Aufbereitung mit der bestehenden Genehmigung bestreiten lässt bezweifeln wir und lassen dies bereits anwaltlich prüfen. Die Belastungen der Nachbarschaft würden mit der mechanischen Aufbereitung weitergehen und dies ist für die BI nicht hinnehmbar. …

Wir prüfen zur Zeit, wie wir neue Informationen, die wir aus dem SUEZ-Umfeld erhalten haben, in die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen einbringen können. Uns wurde von einer deutlich erhöhten Krebshäufigkeit in der Belegschaft der Bodenreinigungsanlage berichtet: Wenn von 35 Mitarbeitern, die gleichzeitig im Betrieb gearbeitet haben, sieben an Krebs erkranken, dann ist das kaum noch durch eine zufällige Häufung zu erklären.

Aus diesem Grund beharren wir weiter auf unserer Forderung nach Bodenuntersuchungen im Umfeld der Anlage. Der Betrieb dieser Anlage, von der seit mehr als 20 Jahren Belastungen ausgehen, ist komplett zu beenden und das Gelände der vorhandenen Gewerbesituation angepasst zu nutzen.

Hier gibt es die komplette Pressemitteilung als pdf-Datei!