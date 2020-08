Kostenlose Testung auf Covid-19 – wer bezahlt wirklich?

Als Beschäftigte in einer Arztpraxis muss ich mich doch sehr wundern. So schickte das Labor einen Brief, in dem der Preis für den Test, den die Praxis bezahlen muss, von 158 Euro auf 58 Euro heruntergesetzt wurde.

Der Clou ist jedoch, die Kassenärztliche Vereinigung vergütet für den gesamten hygienischen Aufwand sowie für den Test insgesamt nur 15 Euro. Zu Recht sind die Ärzte empört und es gibt von vielen Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern und besorgten Eltern eine Protestwelle.

Sie können nur mühsam einen Arzt finden, der sie testet. Die Gesundheitsämter sind mal wieder noch nicht so weit und mit den Versprechungen der Regierung sollen die Wogen geglättet werden. Jetzt erst recht – sofortige und kostenlose Testung für alle!