Kundgebung mit Menschenkette am Hiroshima-Tag

Am 6. August fand am Hiroshima-Tag eine Kundgebung mit Menschenkette statt. ...

Die Basad Dhaka Metropolitan Branch führte anlässlich des Jahrestags des Atombombenangriffs der imperialistischen Vereinigten Staaten auf Hiroshima auf Initiative des National Press Club einen Streik durch. Die Kundgebung wurde von Genosse Bazlur Rashid Firoz, dem Organisator der BSD Dhaka-Metropole und Koordinator der Linken Allianz, geleitet. Der Sekretär der BSD Dhaka Metropolitan Branch, Zulfiqar Ali, und das Mitglied Khalequzzaman Lipon sprachen vor der Kundgebung. ...

Von den 40 Millionen Menschen, die im Zweiten Weltkrieg starben, starben 26 Millionen allein in der Sowjetunion. Hitlers deutsche Streitkräfte ergaben sich im Widerstandskrieg unter der Führung von Genosse Stalin. ...

Die Redner erinnerten an die Bombenanschläge in Hiroshima und Nagasaki und sagten: "Heute, 65 Jahre später, erleben wir immer noch Krieg." Der besetzte Irak, Libyen, Afghanistan und die Besetzung Syriens durch die USA sind im Gange. In verschiedenen Teilen der Welt tobt immer noch Krieg um die Öl- und Marktkontrolle und den Waffenhandel. Die Besetzung unabhängiger palästinensischer Gebiete durch das zionistische Israel, der indopakistanische Krieg, der chinesisch-amerikanische Handelskrieg, der chinesisch-indische Grenzkrieg, regionale Kriege, Scharmützel und Kriege finden in verschiedenen Teilen der Welt statt und könnten die Form des Dritten Weltkriegs annehmen. Dies liegt daran, dass der Imperialismus seine Wirtschaft militarisiert hat. Um diese Wirtschaft aufrechtzuerhalten, braucht es Krieg und Kriegsgeist, um Waffen zu verkaufen. Infolgedessen ist klar, dass Genosse Lenin vor langer Zeit die ganze Welt gewarnt hat, dass es die Möglichkeit eines Krieges auf Erden geben wird, solange der Imperialismus-Kapitalismus überlebt.