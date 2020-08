„Macht mit – gemeinsam aktiv gegen Rassismus und Antikommunismus!“

Verstärkte Überwachung und Polizeipräsenz am vor allem bei Jugendlichen als Treffpunkt beliebten Eckensee stehen nach wie vor in der Kritik. Wegen Rassismusvorwürfen in der Landespolizei ist Innenminister Thomas Strobl in der Defensive.

Was sind die Ursachen vom Rassismus? Warum betreiben Rassisten wie US-Präsident Donald Trump oder der faschistische brasilianische Präsident Jair Bolzonaro gleichzeitig eine aggressive Hetze gegen alles, was links ist? Was wollen wir am 28. August gemeinsam auf die Beine Stellen?

Das wollen wir dort gemeinsam besprechen und festlegen. Weitere geplante Treffen sind am Samstag, den 15. August, und am Freitag, den 21. August, jeweils um 19 Uhr.