Seit 16 Jahren Montagsdemo!

Seit nunmehr 16 Jahren besteht die Montagsdemobewegung, die 2005 als deutschlandweite Protestbewegung entstanden ist. „Weg mit Hartz IV - das Volk sind wir“, unter dieser Losung entwickelte sich die Montagsdemobewegung zum sozialen Gewissen in Deutschland! Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat es eine Protestbewegung über einen so langen Zeitraum gegeben.Immer Montags finden in über 30 Städten Kundgebungen und Demonstrationen auf der Straße statt, überparteilich, antifaschistisch und finanziell unabhängig.

Hartz IV ist Armut per Gesetz

Die Montagsdemos waren maßgeblich an der Entwicklung des Widerstands gegen Hartz IV beteiligt. Hartz IV ist Armut per Gesetz! Die Hartz IV-Sätze decken die Lebenshaltungskosten nicht ab. Auch bei der jetzigen Corona-Pandemie, in der mit Milliarden Euro die Großkonzerne gestützt werden, ist kein Geld für die Unterstützung der Hartz IV-Bezieher für ihren Mehrbedarf vorgesehen. Es sind vor allem die Kinder und Jugendlichen, die unter Hartz IV zu leiden haben. Bis zu 50 % der Kinder leben heute in Hartz IV-Familien. Laut Kinderschutzbund hat sich die Armutsquote durch die Hartz-Gesetze geradezu verdoppelt.

Montagsdemo hat Einschränkung der Sanktionen erkämpft

Die Montagsdemo hat durch ihren Widerstand und Herstellung einer breiten Öffentlichkeit gegen die Sanktionspolitik der Bundesregierung bei Hartz IV maßgeblich dazu beigetragen, dass das Bundesverfassungsgericht die Sanktionen weitgehend eingeschränkt hat. Bis zu einer Million Hartz IV-Beziehern wurden bis dahin jährlich die Bezüge gekürzt, zum Teil sogar auf 0 gesetzt! Hartz IV hat nicht nur zu mehr Armut in der Bevölkerung geführt, sondern war auch die Voraussetzung dafür, daß unbefristete Vollzeit-Arbeitsstellen immer mehr abgebaut, der Niedriglohnsektor, die Leih-, Werks- und Zeitarbeit kräftig ausgeweitet wurden.

Das führte dazu, dass über 50% der unter 25-jährigen keinen festen Arbeitsplatz haben. 2020 stieg die Zahl der Hartz 4-Empfänger auf 3.896.000 an. Besonders drastisch ist die Anzahl der Kurzarbeiterinnen und Kurzarbeiter gestiegen, verstärkt durch die aktuelle Corona-Krise, auf 7,3 Millionnen. Viele dieser Kurzarbeiter müssen befürchten bei weiteren Einkommensverlusten in die Arbeitslosigkeit zu fallen.

Schluss mit der Abwälzung der Krisenlasten auf die Arbeiter und die Massen!

Längst geht es auf den Montagsdemos auch um regionale, bundes- und auch weltweite politische Ereignisse, Umweltskandale oder auch Naturkatastrophen, die Interessen der Arbeiter (Kampf um jeden Arbeitsplatz), die Sozialpolitik der Regierung und vieles andere. Montag ist Tag des Widerstands! Die Weltwirtschafts- und finanzkrise, die bereits Ende 2018 begonnen hat und durch Corona noch verstärkt wurde, stellt die arbeitende Bevölkerung und ihre Familien vor besondere Herausforderungen.

Wir sagen: Gesundheitsvorsorge und gemeinsamer Kampf sind kein Widerspruch. Schluss mit der Abwälzung der Krisenlasten auf die Massen. Beteiligt euch an den Montagsdemos!

Wir fordern zusammen mit den Sozialverbänden und Gewerkschaften sofortige Erhöhung der Regelsätze um 100 Euro!

Weg mit Hartz IV - unbefristete Fortzahlung des ALG I für die Dauer der Erwerbslosigkeit!

Entsprechende Erhöhung der Grundsicherung (Sozialhilfe) nach dem SGB XII!

Erhöhung des Mindestlohns, wovon man menschenwürdig leben kann auf 15 €!

Arbeitszeitverkürzung auf 30 Wochenstunden mit vollem Lohnausgleich!

Mindestrente von 1200,00 Euro monatlich!

16 Jahre Montagsdemo Bewegung - und der Kampf für eine lebenswerte Zukunft im Einklang mit der Natur wird weitergehen - gegen Imperialismus, Rassismus, Faschismus und Antisemitismus! Für eine Welt ohne Ausbeutung und Kriege! 16 Jahre Montagsdemo Bewegung - das ist natürlich ein Grund zum Feiern! Mit Kaffee und Kuchen, kulturellen Beiträgen und Musik feiern wir den Erfolg der Montagsdemobewegung!

Wir laden auch die Vertreter der Medien herzlich dazu ein, darüber zu berichten. Nähere Angaben über die genauen Termine der Montagsdemos sind auf der Webseite der bundesweiten Montagsdemobewegung zu finden.

Bitte vormerken: Für den 10. Oktober 2020 ruft die Koordinierungsgruppe der bundesweiten Montagsdemos zu drei zeitgleichen regionalen Demonstrationen in Berlin, Stuttgart und NRW, zum Widerstand gegen die Krisenpolitik der Bundesregierung und die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung, auf!