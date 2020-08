Textilarbeiter verlangen Arbeit

Der unter Korruptionsverdacht stehende spanische Ex-König Juan Carlos will das Land verlassen und ins Ausland gehen. Der Oberste Gerichtshof Spaniens hatte im Juni ein Ermittlungsverfahren eingeleitet - wegen Schmiergeldzahlungen bei der Auftragsvergabe für den Bau einer Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen Mekka und Medina in Saudi-Arabien an ein spanisches Konsortium. Juan Carlos soll vom saudi-arabischen Königshaus über ein Schweizer Konto bis zu 100 Millionen Dollar erhalten haben. In einem Brief an seinen Sohn König Felipe VI. begründet er seine Flucht allen Ernstes unter anderem damit, so dem "spanischen Volk" dienen zu wollen. Unterdessen verstärkt sich in Spanien die Bewegung für die Abschaffung der dekadenten und zunehmend verhassten Monarchie.