"Volle Solidarität mit den Genossen"

Genossen, als Freunde der ICOR Portugal, jetzt UMLP (Portugiesisch-Marxistisch-Leninistische Union) organisiert, versichern wir den beschuldigten Genossen in München im "Kommunisten-Prozess" unsere volle Solidarität. Dieser sogenannte "Kommunisten-Prozess" ist der größte politische Prozess gegen eine marxistisch-leninistische Organisation in den letzten Jahrzehnten.

Angeklagt wegen Mitgliedschaft oder Führung in der Kommunistischen Partei der Türkei/Marxistisch-Leninistisch (TKP/ML), in Deutschland wegen ihrer politischen Ansichten inhaftiert. Dass Müslüm Elma inhaftiert ist, liegt allein an dieser politischen Identität, die sich in diesem langen Prozess mehrfach bestätigt hat. Die Tatsache, dass Genosse Müslüm Elma im Münchner Gefängnis festgehalten wurde, obwohl er zur Hochrisikogruppe der COVID-19-Pandemie gehört, zeigt auch den Klassencharakter dieser Anklage. Absolute Solidarität mit den zehn Genossen des "Kommunisten-Prozesses"!



Freiheit für Müslüm Elma und alle Genossen!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Es lebe der Marxismus-Leninismus!

Es lebe die TKP/ML!

Es lebe die internationale Solidarität!