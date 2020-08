14. August: Prozesstermin der befristeten VW-Mitarbeiter um Wiedereinstellung

Weiter schreiben sie: „Wie sie vielleicht wissen, wurden 207 befristete Stammbeschäftigte zum 31. Mai bei VW Hannover gekündigt. Einige von ihnen haben das Angebot angenommen, ins VW-Werk Zwickau zu wechseln, die Mehrheit nicht. Insgesamt über 100 Kollegen klagen nun auf Weiterbeschäftigung im Werk Hannover bzw. in der Region und begründen das damit, dass sie vorher drei Jahre und neun Monate in Hannover gearbeitet haben. Großteils an gleichbleibenden Arbeitsplätzen. Das Leiharbeitsgesetz sieht als Regel 18 Monate vor, danach Übernahme.

Es handelt sich am Freitag, 14. August, um den ersten Gütetermin von mehreren. … Während VW in der Öffentlichkeit immer vorgibt, besonders sozial und zuverlässig zu sein, zeigt VW mit diesem Beispiel, dass es sich nicht einmal an die eigenen Grundsätze hält. ... Außerdem geht es darum, dass jetzt zu dieser Wirtschaftskrise Arbeitsplätze erhalten werden müssen, damit die Arbeitslosigkeit nicht steigt. So große Unternehmen wie VW darf man da nicht aus der Verantwortung lassen. ...

Am 30. September findet der Kammertermin zur Klage der Sitech-Kollegen gegen die betriebsbedingte Kündigung durch VW/Sitech nach der Werksschließung statt."