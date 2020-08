„Auf ins Gästehaus ABZ-Stuttgart - für Kurzentschlossene im August 2020“

Drei Tage für zwei Personen: im Doppelzimmer mit Dusche/ WC, mit TV und Klimaanlage incl. Frühstück für 264 Euro! Oder wie wäre es mit dem Ganzen im Doppelzimmer mit Etagendusche incl. Frühstück für 204 Euro! Kinder bis drei Jahre sind frei.

Angebot für Jugendliche bis 25 Jahre: Doppelzimmer mit Etagendusche ohne Frühstück und mit Bett selbst beziehen und abziehen für 132 Euro.

Das ABZ Stuttgart ist ein perfektes Basislager für spannende Tagestouren: Ausflug zum Ebnisee, dem größten Badesee im Schwäbischen Wald, oder für eine Tour auf dem Neckarradweg von Untertürkheim nach Besigheim und mit dem Zug zurück. Das Obere Neckartal erkunden mit Wanderung in den Weinbergen und den Wäldern. Es lohnt sich immer ein „Besenbesuch“ bei einem Winzer mit leckeren Essen und gutem Wein. Ein Ausflug in die historische Altstadt nach Esslingen am Neckar oder auf den Spuren der Geschichte des Automobils ins Mercedes-Benz-Museum. All das ist möglich. Herzlich willkommen!