Allein im Juli 2020 wurden im besetzten Westjordanland und in Gaza 429 Palästinenserinnen und Palästinenser durch die Besatzung verhaftet, darunter 32 Kinder und 1zehn Frauen. Die Zahl der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen hat in diesem Juli fast 4500 erreicht. 41 von ihnen sind Frauen, fast 160 sind Kinder und 360 befinden sich in Administrativhaft (Willkürhaft ohne Nennung von Gründen und ohne Anklage).