Hannover

Bündnispolitik gegen Rechts geht anders

Am Sonnabend, den 8. August, veranstalteten Corona-Leugner eine Kundgebung und Demonstration in Hannover. Mit populistischen Phrasen versuchten sie, ihre wahren Ziele zu verschleiern und nannten ihre Kundgebung „Walk to Freedom“. Circa 200 Teilnehmer nahmen an dieser Kundgebung teil, meist ohne Mund- und Nasenschutz. Die Polizei stand bei diesen Verstößen gegen die Hygiene-Maßnahmen unbeteiligt am Rand.

