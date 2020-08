AfD

Die Wegbereiterin des Faschismus - in Gelsenkirchen und anderswo

Wie bereits auf „Rote Fahne News“ berichtet, will die rassistische, ultrareaktionäre und faschistoide AfD am morgigen Sonntag, 16. August, mit zwei ausgemachten Faschisten als Hauptrednern eine Aktion „Nie wieder Sozialismus“ an der Gelsenkirchener Lenin-Statue an der Horster Mitte durchführen. Natürlich wird die MLPD an der Statue eine Gegen- und Protestkundgebung veranstalten. zu der sie alle Antifaschistinnen und Antifaschisten, Horsterinnen und Horster herzlich einlädt. Ab 17 Uhr gibt es ein Sonntagskaffeetrinken an der Statue.¹ Grund genug, sich einmal mehr mit der AfD als Wegbereiterin des Faschismus in Deutschland zu beschäftigen.

Von dw / mk / Jugendverband REBELL