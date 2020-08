Dürre macht Böden wasserabweisend

Weil die Böden in Deutschland so ausgetrocknet sind, können sie stellenweise kaum noch Wasser aufnehmen. Das Phänomen der "Benetzungshemmung" macht die Bodenoberfläche wasserabweisend. Dies blockiert das Eindringen des Regenwassers in den Boden und kann die Erosion verstärken. Seit dem extremen Trockenjahr 2018 hat es zu wenig geregnet. Auch die Starkregen in diesem Sommer reichten nicht aus, um die Bodenfeuchte ausreichend anzuheben: Der Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung zeigt für die oberen 25 Zentimeter zurzeit vielerorts Werte moderater und extremer Dürre.