Ein kaum beachteter Grenzkonflikt

Zwischen Europa und Asien, Russland und dem Nahen Osten, gehört die Region seit 1991 zu denen mit internationalen Spannungen hinsichtlich der Führung des postsowjetischen Raums. Vor dem Hintergrund des Kaspischen-Öl-Verteilungsnetzes steht sie im Wettbewerb zwischen Amerikanern, Russen, Europäern, Türken und Iranern. Hinzu kommt die neo-osmanische Politik Ankaras, die gegenüber ihrem alten russischen Feind und gegenüber der NATO nicht länger zögert, sich militärisch (Syrien, Libyen, Irak) zu entfalten, während sie gleichzeitig ihre energische Forschung im östlichen Mittelmeerraum fortsetzt. Gefangen im Schraubstock der doppelten türkischen und aserbaidschanischen Blockade³, wehrt sich die armenische Nation gegen die periodische Rückkehr eines Pantürkismus, der seit dem 19. Jahrhundert von einem homogenen türkischsprachigen Raum träumt, der sich vom Bosporus bis nach Zentralasien erstreckt.

Vor Ort hält der festgefahrene Konflikt von Artsakh, dem letzten gebirgigen Bollwerk östlich der armenischen Hochebene, die Region unter Spannung. Der Oblast Berg-Karabach (heute Republik Arsakh), zu über 90 Prozent von Armeniern bevölkert, verkündete seine Unabhängigkeit im September 1991 durch ein Referendum. Seit 1994 kontrolliert die Verteidigungsarmee von Arsakh die Region de facto und schützt die Bevölkerung vor ethnischen Angriffen.

Jüngste Ereignisse

Am 12. Juli 2019 fährt gegen 12.30 Uhr ein Geländewagen der aserbaidschanischen Streitkräfte auf armenisches Gebiet in Richtung des Dorfes Movses in der Region Tavush (das einzige bemannte Grenzgebiet zwischen Armenien und Aserbaidschan). Nach einer Warnung ohne Warnschuss, wird das Fahrzeug verlassen. Es folgen Artillerie und Mörser, die bereits am 13. Juli die zivile Infrastruktur des armenischen Dorfes Chinari in Mitleidenschaft ziehen (sieben Mörserschüsse 82mm und sechs Schüsse 120mm). Der armenische Verteidigungsminister David Tonoyan tritt in Kontakt mit dem Vorsitz der OSZE, und ordnet die Aufrechterhaltung einer defensiven Position an, die gleichzeitig auf Provokationen reagiert. In der Nacht treffen Panzerbewegungen und Luftangriffe das armenische Dorf Berd. Bis zum 17. Juli eskaliert die Lage und das aserbaidschanische Verteidigungsministerium droht sogar mit der Bombardierung des etwa zehn Kilometer von Jerewan entfernten Atomkraftwerks Metzamor. Bisher beschränkten sich die Auseinandersetzungen auf das de jure Territorium Armeniens, wobei das defensive Ziel der armenischen Einheiten darin bestand, Kharadashs strategische Höhen zurückzugewinnen.

Abgesehen von der makaberen Zahl der Opfer scheint es, als ob Baku, wie andere Ölemirate, durch den Kauf teurer militärischer Ausrüstung kein Problem damit hat, diese praktisch einzusetzen. Die armenische Armee hat daher die selektive Eliminierung von hohen Aserbaidschanern mit Drohnen durchgeführt und zum ersten Mal eine israelisch hergestellte Hermes-900-Drohne mit fortgeschrittenen elektronischen Gegenmaßnahmen abgeschossen. Darüber hinaus verlor Aserbaidschan bei diesen jüngsten Angriffen einen Teil seiner Eliteeinheit (Yashma), was das Gerücht (syrisches Radio) auslöste, dass türkische Söldner aus Syrien eingesetzt werden.

Diese Rückschläge des aserbaidschanischen Militärs heizen eine Bevölkerung an, die unter dem Joch einer Oligarchie lebt, die durch den Rückgang der Nachfrage nach Öl aufgrund der Covid-19-Pandemie geschwächt wird. Gefangen in ihrer eigenen Rhetorik der kriegerischen Ablenkung musste die Regierung in Baku eine große Demonstration von 30.000 Aserbaidschanern vor dem Parlament unterdrücken. Die Korruption und die Unterdrückung der politischen Opposition und der ethnischen Minderheiten Aserbaidschans, die durch diesen militärischen Rückschlag geschwächt wurde, hält an.