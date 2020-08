Ein Mundschutz mit 3.600 Diamanten

Warum immer so bescheiden sein? Wenn man schon schwer reich ist, will man das auch zeigen. Die Ausbeutung der Arbeiterklasse in China macht die Milliardäre reich.

Und das soll Sozialismus oder Kommunismus sein? Die oft verteufelte Kulturrevolution im damals sozialistischen China war völlig berechtigt. Denn sie richtete sich gegen die Machthaber, die den kapitalistischen Weg gehen wollten. Nach dem Tode Mao Zedongs 1975 haben sie dennoch gesiegt und aus China ein kapitalistisches und neuimperialistisches Land gemacht.

Wo Sozialismus drauf steht, ist heute kein Sozialismus mehr drin. Das ist ein Fake. Mao Zedong hat mit dieser Gefahr gerechnet, und sagte voraus: Sollte es zu einem konterrevolutionären Putsch kommen, wird die Herrschaft der neuen Kapitalisten nicht von Dauer sein.