Fidel V. Agcaoili „Vorbild der Beharrlichkeit, vor allem für die Stählung der Jugend“

Liebe Genossen, Freunde, Antiimperialisten,

gemeinsam mit der CPP Philippinen und der NDFP trauert die ICOR um den Tod des Genossen Fidel V. Agcaoili, Vorsitzender der Friedensverhandlungsdelegation der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen. Fidel starb am 23. Juli 2020 in Utrecht, Niederlande, wo er im Exil lebte. Er widmete sein ganzes Leben selbstlos dem Befreiungskampf des philippinischen Volkes und nahm eine führende Rolle in diesem Kampf ein. Er war der am längsten inhaftierte politische Gefangene während der Marcos-Diktatur. In den komplizierten Friedensverhandlungen mit der philippinischen Regierung leitete er die Verhandlungsdelegation der NDFP.

So war es nur folgerichtig, dass er von Anfang an die gemeinsame Idee von ICOR und ILPS, eine antiimperialistische, antifaschistische internationale Einheitsfront (AIAFUF) aufzubauen, begrüßte und Verantwortung für dieses heute so dringende Ziel übernahm. Er war Teil einer Delegation des ILPS bei einer Sitzung des ICC der ICOR. Bei diesem Treffen sprach er sich auch stark für das Projekt einer Weltbauernkonferenz der ICOR aus.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die weitere Aufbauphase der Einheitsfront in der ersten Jahreshälfte 2020 nicht wie geplant stattfinden und Fidel wird sie jetzt nicht mehr erleben. Aber die Samen seiner aktiven, klärenden, leitenden und immer vermittelnden Rolle in diesem Prozess werden Früchte zum Nutzen der internationalen Arbeiterbewegung und der Volksmassen tragen. Fidel ist seinen Lebenszielen seit vielen Jahrzehnten treu geblieben, selbst unter der härtesten Repression. Dies macht ihn zu einem Vorbild der Beharrlichkeit, vor allem für die Stählung der Jugend.

Im Namen des ICC der ICOR drücke ich der Nationalen Demokratischen Front der Philippinen, seinen Kindern, seiner Witwe und allen Mitstreitern und Freunden von Fidel unser tief empfundenes Beileid aus. Ich werde natürlich alle ICOR-Mitgliedsparteien und -organisationen informieren.