Frauentag in Südafrika

Anlass ist der Marsch von 20.000 Frauen in Pretoria gegen das Apartheidsregime vor 64 Jahren. Heute wehrt sich eine sehr starke Frauenbewegung in erster Linie gegen die „Femizid-Pandemie“, die Gewalt an Frauen. Alle drei Stunden wird in Südafrika eine Frau ermordet. 2019 waren es 2695 Morde und 42.289 Vergewaltigungen. Vor einem Jahr veranstaltete die Frauenbewegung große Demonstrationen, denen sich auch viele Männer anschlossen.

Sie forderten Generalstreik und Ausrufung des Notstandes. Diese Jahr gab es wegen Lockdown Stufe 3 nur kleinere Demonstrationen, z. B. in einem Township in der Nähe von Johannesburg, wo eine Schwangere vergewaltigt und erstochen wurde. Für einige Wochen war während des verschärften Lockdowns Alkoholkonsum in Südafrika verboten. Nachdem dieses Verbot aufgehoben wurde, steigen die sexuellen Übergriffe wieder stark an - auf dem Boden von extremer Armut, Alkohol und Drogen, patriarchaler Ideen, Mangel an Bildung und sinnvoller Beschäftigung. Eine einzige Anklage an das kapitalistische System!