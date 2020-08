Gesundheitsaktivistinnen streiken landesweit

Letzte Woche streikten in ganz Indien die rund 600.000 Ashas (Accredited Social Health Activists) für zwei Tage. Diese Gesundheitsaktivistinnen hatten in der Vergangenheit einen großen Anteil an der Überwindung der Polio-Infektionen und der Verringerung der Müttersterblichkeit im Land. Jetzt stehen sie mit an der Spitze im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Sie protestieren dagegen, dass sie völlig unzureichend mit Masken und Desinfektionsmitteln ausgestattet werden. Weiter fordern sie Erhöhung ihrer monatlichen Vergütungen von 2000 Rupien (ca. 22 Euro), deren regelmäßige Auszahlung und Verbesserung ihres rechtlichen Status.