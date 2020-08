Grundschulerprobtes Corona-Kinderlied

Der Schluss des lieds ist aktualisiert. Ein Schüler konnte es schon damals nicht fassen, dass der Hamburger Innensenator Andy Grote (SPD), kaum dass er in seinem Amt bestätigt war, seinen Einstand mit 30 Gästen in einer Gaststätte feierte - gegen seine eigenen Corona-Schutzregeln. Die 1000 Euro Bußgeld dafür - von seiner eigenen Behörde verhängt - wird er seinen Partykosten zurechnen. Den Ansehensverlust wird er nicht so wegstecken können. In Hamburg fehlen Visiere und Trennscheiben an den Schulen; die Maskenpflicht auf dem Schulhof wurde erst nach Protesten von Eltern, Lehrern und Schüler in letzter Minute eingeführt. Der Unterricht wird in alter Klassenstärke als „Regelunterricht“ durchgeführt.

Das Lied wurde auf die Melodie des kurdischen Tanzliedes „Cane, Cane, Cane“ gemacht. Vielleicht findet jemand eine eigene Melodie – auch sind Kritiken und Vorschläge zum Text willkommen.



Herzliche Grüße aus Hamburg

Und hier nun das Lied

Refr.: Corona, Corona, wann geht es vorüber F

Wir zieh‘n dir einen drüber. F

Wir wollen unsere Freunde sehen C

und wieder in die Schule gehen. d



Jeder zieht die Maske an d C

wäscht die Hände sich sodann d C

wenn jemand um Hilfe ruft d C

dann helfen wir und das ist gut A7 d



Refr.: Corona, Corona, wann geht es vorüber

Wir zieh‘n dir einen drüber.

die ganze Welt braucht wie das Brot

den Impfstoff gegen größte Not



Wir brauchen halbe Klassen

Coronatests in Massen

Wer Regeln setzt und sie dann bricht

der sorgt für unser Wohl doch nicht