„Kämpfen wir für den Sozialismus mit Lektionen aus Engels' Lebenskampf“

SPB-Generalsekretär Khalequzzaman rief die Arbeiterklasse und unterdrückten Massen der Welt dazu auf, die Kämpfe für den Sozialismus mit den Lehren aus Engels Lebenskampf und Lehren voranzubringen. Er sagte, Engels sei der Führer der Weltproletariats, der zusammen mit seinem Herzensfreund Karl Marx den Marxismus begründete, die Philosophie der Emanzipation der Menschheit. Diese Ideologie öffnete der Arbeiterklasse die Augen, bemerkte er. …

Den Vorsitz hatte SPB-Generalsekretär Khalequzzaman. Dr. Ajit Kumar Ray, ehemaliger Professor an der Universität von Nordbengalen in Westbengalen, Indien, und SPB-Zentralkomiteemitglied Razequzzaman Ratan sprachen ebenfalls bei der Diskussion. SPB-Zentralkomiteemitglied Bazlur Rashid Firoz führte das Programm durch.

Khalequzzaman sagte in seiner Rede, Engels habe zusammen mit Marx gezeigt, wie sich Vermögen in den Händen einiger Leute angesammelt habe, wie Privateigentum entstanden sei, wie die Gesellschaft sich in zwei Klassen gespalten habe, wie eine Klasse die andere Klasse ausgebeutet, beraubt habe. Und sie zeigten schließlich den Weg in die von Ausbeutung freie Gesellschaft auf.

Sie kämpften gemeinsam gegen die idealistische Philosophie und lieferten die wissenschaftliche Erklärung der materialistischen Philosophie, die bis heute den Weg zur Emanzipation der Arbeiterklasse aufgezeigt hat. Sie erklärten, dass "die Geschichte aller bisher existierenden Gesellschaft die Geschichte der Klassenkämpfe ist". …

Engels arbeitete als Sohn eines Industriellen als bloßer Angestellter, um Marx und seinen Familien zu helfen. Er legte immer mehr Wert auf die Notwendigkeit des Kampfes für die Emanzipation der Menschheit als auf seine persönlichen Bedürfnisse. Engels war, auch wenn er für seine Zeit immenses Wissen und Scharfsinn besaß, sehr bescheiden, wusste Khalequzzaman weiter zu sagen.

Seit dem Beginn ihrer Bekanntschaft, sagte er, entwickelten Marx und Engels eine Einheitlichkeit des Denkens, die für das Leben dauerte. "Wir lernen die hohe Erziehung des Sinnes für das kollektive Leben, ihre Hingabe an die Sache der Revolution, kollektives Wissen und kollektive Führung."

Infolgedessen müssen wir aus dem Lebenskampf Engels‘ lernen: „Wir müssen den revolutionären Kampf in der heutigen Realität vorantreiben.“ Wir müssen von ihm lernen, wie wir einen echten kommunistischen Charakter aufbauen können. Gegenwärtig ist die ganze Welt vom tödlichen Coronavirus aufgewühlt. Der Kapitalismus zeigte, dass er dieser Bedrohung nicht gewachsen war. Es hat sich auch gezeigt, dass der Sozialismus der einzige Weg ist, um allen Arten von Naturkatastrophen und von Menschen verursachten Katastrophen zu begegnen, bemerkte er.

Die Weltlage nach Covid-19 wird nie wieder dieselbe sein. Entweder werden autokratischere, faschistischere und autoritäre Regime etabliert, um mehr Diskriminierung zu schaffen, oder es wird zur Etablierung der Volksregierung durch Massenaufschwung vorangeschritten. „Lasst Engels unseren Vorreiter im Kampf um die Errichtung einer kommunistischen Gesellschaft anstelle autokratischer Regime sein“, bekräftigte Khalequzzaman.