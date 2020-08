Kampf gegen Rassismus und Kriegsvorbereitungen

Am 28. August 1963 begann Martin Luther King seine berühmte Rede mit den Worten „I have a dream“. Genau 57 Jahre später findet in den USA ein Marsch auf Washington, gegen Rassismus und Polizeigewalt statt.



Rassismus kommt nicht aus den Köpfen. Er ist Teil des Kapitalismus, um uns zu spalten! Wir klagen die Bundesregierung für ihre rassistische Flüchtlingspolitik an! Seit Beginn der Corona-Pandemie wird den Flüchtlingen der notwendige Gesundheitsschutz verweigert.



Mit der dramatischen Explosion in Beirut wurde vielen Menschen ihre Existenz zerstört. Im Libanon leben aber auch über zwei Millionen Geflüchtete als Opfer der Kriegstreiberei. Wir wollen zusammen gegen die rassistische Flüchtlingspolitik und die Kriegstreiberei auf die Straße gehen. Die Montagsdemo steht in Deutschland seit 2004 für ein soziales Gewissen und ist bundesweit koordiniert. Hier reihen wir uns ein. Wir laden herzlich ein, mit Redebeiträgen am offenen Mikrophon zu diskutieren und sich auszutauschen.



Es wäre schön, wenn ihr mit Liedern, Gedichten, Transparenten, Schildern, Infoständen oder Redebeiträgen zur Gestaltung beitragen könnt. Angesichts der aktuellen Entwicklung werden wir die Gesundheitsauflagen weiter sehr ernst nehmen und Abstand halten und Mundschutz tragen.

Umweltgewerkschaft Göttingen, MLPD Göttingen, Solidarität International, REBELL Göttingen, Initiative für den ökologischen Wiederaufbau von Rojava und Einzelpersonen