Nicht nur in Deutschland herrscht derzeit extreme Hitze. In anderen Regionen der Welt nimmt diese noch katastrophalere Ausmaße an. Am Persischen Golf endete der Juli mit Temperaturen von teilweise über 53 Grad Celsius. Städte wie Basra im Irak lagen bei zehn Grad über dem sonstigen Durchschnitt für diese Jahreszeit. Auch in Bagdad (51,7 Grad) und der syrischen Hauptstadt Damaskus (46 Grad) wurden bisherige Temperaturrekorde gebrochen. Ein längerer Aufenthalt im Freien ist bei Temperaturen um 50 Grad selbst für gesunde Menschen gefährlich. In Sibirien wurde zum ersten Mal die Marke von 38 Grad Celcius geknackt. Und die hohen Temperaturen dort halten seit Wochen an. Durch Waldbrände ist in Russland mittlerweile eine Fläche von mehr als 19 Millionen Hektar verbrannt.