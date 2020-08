Mehr Infizierte im Gesundheitswesen

"Gabi Fechtner kommt nach Nordhausen. Sie ist Bundesvorsitzende der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD)." So kündigt die Thüringer Allgemeine (Regionalausgabe Nordhausen) die Gesprächsrunde mit ihr am Donnerstag, 13. August, um 17.30 Uhr, zum Thema "Was will die MLPD?" an. Hier das Faksimile des Artikels. Die Gesprächsrunde findet in der Begegnungsstätte Nordhaus in der Stolberger Straße 131 statt.