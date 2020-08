AfD raus aus der Arbeiterstadt Gelsenkirchen - Finger weg von Lenin!

Wie die AfD Gelsenkirchen verlauten ließ, plant sie am kommenden Sonntag, 16. August, um 18.30 Uhr, eine Aktion unter dem Motto „Nie wieder Sozialismus“ an der Gelsenkirchener Lenin-Statue an der Horster Mitte.

Offensichtlich haben sich die Gelsenkirchener Ultrareaktionäre, die ihren Protest am Tag der Statuen-Enthüllung am 20. Juni aus sicherer Entfernung auf der Höhe von Schloss Horst mit einer Hand voll Leute ausdrückten, noch nicht genug blamiert. Anscheinend glauben sie in einer Arbeiterstadt wie Gelsenkirchen beim Kommunalwahlkampf punkten zu können, wenn sie vor der westlichsten Lenin-Statue Deutschlands, die täglich viele interessierte einheimische wie auswärtige Besucherinnen und Besucher anzieht, ihrem wüsten Antikommunismus freien Lauf lassen.

Aus diesem Grund ruft die MLPD alle Antifaschisten am Sonntag, 16. August, von 17 Uhr bis 21 Uhr zu einer Gegen- und Protestkundgebung unter Corona-Bedingungen an der Lenin-Statue auf. Alle teilnehmenden Gäste werden gebeten, kämpferische Stimmung, Transparente, Kaffee und Kuchen sowie Tische, Stühle und gegebenenfalls Sonnenschirme selber mitzubringen. Die MLPD freut sich auf ein schönes, herzliches, antireaktionäres Kaffeetrinken und entschiedene Proteste.