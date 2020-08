Regierung tritt zurück

Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages haben in der laufenden Legislaturperiode meldepflichtige Einkünfte von mindestens 25,1 Millionen Euro kassiert. Das berichtete abgeordnetenwatch.de. 215 von 709 MdBs (30,3 Prozent) gehen mindestens einer Nebentätigkeit nach. Bei mindestens 11,2 Millionen Euro sind die Geldgeber unbekannt. Unternehmensberater, Rechtsanwälte oder Landwirte müssen ihre Vertragspartner nur in anonymisierter Form angeben ("Kunde 1"). Manche Abgeordnete kassieren beträchtliche Summen. So erhielt die frühere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt (SPD) allein für einen Verwaltungsratsposten vom Schweizer Pharmahersteller Siegfried Holdling AG in dieser Legislaturperiode mindestens 165.000 Euro.