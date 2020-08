Schulöffnung mit Maskenpflicht?

Die Wiederaufnahme des Schulunterrichts für alle Schülerinnen und Schüler ist richtig und notwendig, um die Familien zu entlasten, Gemeinschaftsgefühl, Neugier und Lernbereitschaft bei Jugendlichen und Kindern zu fördern und zu befriedigen, Vereinzelung, „Abhängen“ und fehlender Tagesstruktur entgegenzuwirken, sowie natürlich, um einen kollektiven Lernfortschritt im Klassenverbund zu erreichen. Die Online-Bildungsangebote in den letzten Monaten konnten das bei allem Engagement der Masse der Lehrerinnen und Lehrer nicht ersetzen.

Von Eltern, Schülern und Lehrern wird allerdings berechtigt kritisiert, dass die von den Konzernen diktierte Art der Schulöffnungen ein unverantwortliches Risiko für den Wiederanstieg der Infektionszahlen bedeutet.

Die Gesellschaft für Virologie warnt in einer aktuellen Stellungnahme¹ „vor der Vorstellung, dass Kinder keine Rolle in der Pandemie und in der Übertragung spielen. Solche Vorstellungen stehen nicht im Einklang mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Fehlende Präventions- und Kontrollmaßnahmen könnten in kurzer Zeit zu Ausbrüchen führen, die dann erneute Schulschließungen erzwingen.“

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat sich im Auftrag der Konzerne als Oberbeschleuniger bei den Schulöffnungen und allgemeinen Lockerungen hervorgetan. Jetzt bekommt er wegen der wieder steigenden Infektionszahlen kalte Füße. Die Motive für die festgelegte Art der Schulöffnung sind durchsichtig und Ausdruck des Scheiterns des Krisenmanagements der Regierungen. Seit März wurde faktisch nichts unternommen, um eine Beschulung unter sinnvollen Gesundheitsschutzmaßnahmen zu gewährleisten. Dazu hätte gehört: Teilung der Klassen. Maskenpflicht ja, aber auf den Fluren und nicht während des Unterrichts. Kostenlose und regelmäßige Testung. Wiedereröffnugn der zum Teil schon wieder geschlossenen Testzentren. Einhaltung der Sicherheitsabstände konsequent für alle. So kann tatsächlich Unterricht in der Corona-Zeit stattfidnen. All das fordert die MLPD schon seit langem.

Stattdessen gibt die NRW-Landesregierung Freitagsmittags Anweisungen an die Kommunen, die bis Montag umgesetzt sein sollen. Die Testung der Lehrer soll außerhalb ihrer Arbeitszeit stattfinden.