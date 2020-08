„Solidarität mit dem Kampf im Libanon!“

Die Ursachen für diese Katastrophe sind zwar im Einzelnen noch nicht klar. Die Tatsache, dass es dazu kommen konnte, spricht für einen - für den gesamten Nahen Osten und die arabische Welt typischen Bankrott des politischen Systems und der Regierungen in diesen Ländern.

Die herrschende Kapitalistenklasse hat keinerlei Interesse daran, die allgemeinen Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern und erträglicher zu machen. Die libanesische Bevölkerung, wie einige Hundert Millionen Menschen in Nordafrika, in Syrien, Ägypten, Jemen und ebenso in manchen der reichsten Länder der Welt, wie Irak und Iran, leiden unter den katastrophalen Folgen von korrupten und repressiven Regierungen. …

Die Proteste der libanesischen Bevölkerung in den vergangenen Monaten und auch nach dieser Katastrophe bringen den Bankrott der herrschenden Ordnung, das Misstrauen gegenüber ihr und die Wut über die Unterdrückung und die Drahtzieher dieser Verbrechen zum Ausdruck.

Es ist wahr, dass im vergangenen Jahrzehnt die Proteste im Nahen Osten und in Nordafrika durch die Verschwörungen der westlichen imperialistischen Mächte und der regionalen reaktionären Länder in Syrien, Jemen und Libyen zu Bürgerkrieg, Tötung und Vertreibung von Millionen sowie unvorstellbarer Zerstörung geführt haben. Trotzdem ist die einzige Möglichkeit, um Verhältnisse, die auf Raub, Krieg, Mord und Unterdrückung basieren, zu beseitigen, die Verschärfung des Kampfes für ihren Sturz.

Das Auslandskomitee der Organisation der Fadaian (Aghaliyat) spricht den Opfern der Explosion im Hafen von Beirut sein Mitgefühl aus und unterstützt den legitimen Kampf und die Forderungen der libanesischen Massen.

Hoch lebe die internationale Solidarität!

Arbeit – Brot – Freiheit, Räte-Regierung!