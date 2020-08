Solidarität mit dem Yüksel-Widerstand!

Die Bronzefigur zeigt eine nachdenkliche Frau, die die Menschenrechtserklärung mit ihren Händen umschlingt. Der Ort vor der Frauenstatue ist traditionell Sammelstelle für Bürger, die für Recht und Freiheit demonstrieren.

Nuriye Gülmen wurde wie der Grundschullehrer Semih Özakça zur Symbolfigur des Protests gegen die Massenentlassungen.

Nachdem sie über Monate auf dem Platz vor dem Menschenrechtsdenkmal in der Yüksel Caddesi im Zentrum Ankaras demonstriert hatten, wurden beide im Mai unter dem Vorwurf, zur DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front) zu gehören, verhaftet.

Im Oktober 2017 wurde Semih Özakça vom Vorwurf der „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ freigesprochen, Gülmen wurde zwei Monate später in erster Instanz zu sechs Jahren Haft verurteilt und gleichzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Am 26. Januar 2018 beendeten beide am 324. Tag ihrer Protestaktion den Hungerstreik.

Nun weitet die faschistische AKP-Regierung ihre Kriminalisierung und Unterdrückung durch die erneute gewaltsame Inhaftierung von Nuriye Gülmen aus. Ein Amtsgericht in Istanbul ordnete am Dienstagabend Untersuchungshaft gegen die 37-Jährige an.

Gülmen war am vergangenen Mittwoch bei einer polizeilichen Razzia im Kulturzentrum Idil im Stadtteil Okmeydanı, das Grup Yorum gehört, gemeinsam mit vier weiteren Besucher festgenommen worden.

Wir fordern ein sofortiges Ende der Repressionen und die unmittelbare Freilassung aller Inhaftieren politischen Gefangenen des Yüksel-Widerstandes!

„ES LEBE DER WIDERSTAND, ES LEBE DER SIEG!“, so Freunde er Betroffenen.

Volksrat der Aramäer in Europa/Augsburg * Revolutionäre Suryoye/ Augsburg * Revolutionäre Jugend in Europa/ Augsburg * Internationales Kulturzentrum (IKZ)/Augsburg * Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland (ATIF) Augsburg * Internationalistisches Bündnis/Augsburg * Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD/Augsburg* REBELL Jugendverband/Augsburg * Umweltgewerkschaft/Augsburg * Montagsdemo/Augsburg * Frauenverband Courage/Augsburg * Antifa Jugend Augsburg (AJA) * Infoladen Augsburg* Rote Hilfe Augsburg