Solidarität mit Grup Yorum!

Grup Yorum ... kann nicht zum Schweigen gebracht werden! Das Volk, welches sich auf dem Yenikapi-Platz zum Konzert von Grup Yorum versammelt, wird von den Polizisten der AKP terrorisiert!

Das Volk, welches versucht, zu dem Konzert von Grup Yorum auf dem Yenikapi-Platz zu gehen, wird willkürlichen Personenkontrollen unterzogen. Die Menschenmasse, die sich versammeln, um Lieder von Grup Yorum zu singen, werden ... festgenommen und inhaftiert.

Der Konzertplatz ist vollständig von der ... AKP-Polizei umstellt. Der AKP-Faschismus hat Angst, dass Grup Yorum die Lieder des Volkes singt. Wir rufen alle Völker und die Arbeiterklasse auf, zum Konzertplatz Yenikapi zu gehen und die revolutionäre Musikband Grup Yorum zu unterstützen. Wir fordern das alle Gefangenen sofort freigelassen werden. Grup Yorum ist im Recht und wird siegen!



Volksrat der Aramäer in Europa/Augsburg * Revolutionäre Suryoye/ Augsburg * Revolutionäre Jugend in Europa/ Augsburg * Internationalistisches Bündnis/Augsburg * Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD/Augsburg * REBELL Jugendverband/Augsburg * Umweltgewerkschaft/Augsburg * Montagsdemo/Augsburg * Frauenverband Courage/Augsburg * Internationales Kulturzentrum (IKZ)/Augsburg * Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland (ATIF) Augsburg * Antifa Jugend Augsburg (AJA) * Infoladen Augsburg * Rote Hilfe Augsburg

HOCH DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT!