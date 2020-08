Solidarität International

Spendenaufruf für Hilfsorganisationen im Libanon

Die aktuelle Situation im Libanon ist dadurch gekennzeichnet, dass die Herrschenden im Land nicht mehr in der alten Weise regieren können, und die Massen das alte korrupte System nicht mehr wollen. Aus diesem Grund musste die libanesische Regierung zurückgetreten.In der halb zerstörten Hauptstadt Beirut herrscht eine Riesensolidarität der Massen untereinander. Jetzt ist es wichtig, dass diese Solidarität in die ganze Welt ausstrahlt und sich in Hilfe für die Massen verwandelt. "Rote Fahne News" wird morgen einen ausführlichen Artikel zur Situation im Libanon veröffentlichen:

Von mf