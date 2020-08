„Weg mit Bolsonaro“

Anlass war die Zahl von 100.000 Toten in Brasilien durch das Coronavirus, die am darauf folgenden Samstag 8. August erreicht wurde. Die Dunkelziffer soll zwölf- bis zwanzigfach höher liegen.

Wahrscheinlich weit über 100.000 Arbeiterinnen und Arbeiter beteiligten sich an diesem bedeutenden politischen Streik- und Protesttag gegen die menschenverachtende Gesundheitspolitik des faschistischen Präsidenten Jair Bolsonaro und die Abwälzung der Krisenlasten auf die Bevölkerung durch Monopole und Regierung!

In zahlreichen Metallbetrieben, Stahlwerken, Raffinerien, Lebensmittelverarbeitern sowie auf Baustellen, im Agrarsektor und bei Banken, Verwaltungen und in Krankenhäusern wurden 100-minütige Streiks organisiert. Luis Alberto dos Santos, Vizepräsident der Gewerkschaft Nova Central: „Bolsonaro will die Militärdiktatur. Was wir brauchen sind Arbeitsplätze. Aber die Regierung gibt den Bankiers das Geld“.