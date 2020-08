AfD betrügt offensichtlich bei Kandidatenaufstellung

Bevor wir den Kapitalismus ins Museum stecken, decken wir seine versteckten unversöhnbaren Widersprüche im Museum des Kapitalismus auf. Welcher Widerspruch steckt hinter dem Schein der Ware? Kapitalist und Arbeiter: Gleichberechtigt in der Marktwirtschaft? Wie funktioniert Ausbeutung? Was ist Mehrwert? Ein Einstieg in die dialektische Methode, die hilft Mensch, Natur und Gesellschaft zu verändern. Der dialektische spaziergang findet am Sonntag, 27. September, von 15 Uhr bis ca. 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am S-Bhf Treptower Park (Hinterausgang). Eine Spende ist erwünscht. Mundschutz und Abstand bitte nicht vergessen.