In Kolumbien streikten am 12. und 13. August die Lehrer gegen die Pläne der Regierung, trotz der Corona-Pandemie in bestimmten Bezirken die Schulen wieder zu eröffnen. Die Gewerkschaft FECODE erklärte, die Pläne der Regierung böten nicht genügend Sicherheit für die Lehrer und die Schüler. Im Unterschied zu früheren Protesten blieben die meisten streikenden Lehrer zu Hause. In einigen Städten, so in Cúcuta und Cali, gab es allerdings Autokorsos.