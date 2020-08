Dürre in Deutschland

Kampf gegen den Umschlag in eine globale Umweltkatastrophe

Jahrelang gingen wir davon aus, dass Dürre und Wasserknappheit nur auf Kontinenten mit Wüsten bzw. heißen Zonen vorkommt. Nun warnt angesichts der Dürre in Deutschland der Hamburger Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) sparsam mit Trinkwasser umzugehen, weil die Dürre die Wasserversorgung der Stadt immer mehr einschränkt. 2020 ist das dritte Jahr in Folge in Deutschland und in Gesamteuropa, in dem die Niederschlagsmengen extrem zurück gegangen sind. Diese dramatische Entwicklung spielt sich vor aller Augen ab und ist ein Schlag ins Gesichts aller Leugner und Verharmloser einer drohenden Umweltkatastrophe. Umweltministerin Svenja Schulze kündigte vor wenigen Tagen die zukünftig notwendige Rationierung von Wasser an im Rahmen einer nationalen Wasserstrategie.

Von jb