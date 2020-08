Bereits 32.000 Arbeitsplätze vernichtet

Als Folge der Weltwirtschafts- und Finanzkrise und der verschiedenen Strukturkrisen sind die Aufträge im Maschinenbau im ersten Halbjahr um 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr eingebrochen. Die Folge: die Vernichtung von 32.000 Arbeitsplätzen. Die Zahl der Beschäftigten in der Branche sank bis Ende Juni auf rund 1,03 Millionen. Dass im Augenblick nicht mehr ihre Abreiteplätze vernichtet wurden, liegt nach Ansicht von Ralph Wiechers, Chefvolkswirt des Maschinenbauverbandes VDMA, vor allem an der Kurzarbeit. Gut ein Drittel der Beschäftigten in der Branche waren Anfang Juli in Kurzarbeit - 378.000. Der VDMA fordert die Ausdehnung der Kurzarbeit der Bezugsdauer auf 24 Monate.