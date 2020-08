Erfolgreiche Unterschriftensammlung in Erfurt und Sömmerda

Wir wurden freundlich empfangen und sammelten in Erfurt-Nord insbesondere Unterschriften zur Wahlzulassung der MLPD zur Bundestagswahl. Wir teilten uns auf: die einen vor einem Einkaufszentrum, die anderen sind durch das Wohnviertel gestreift. Wir hatten viele Gespräche. Eine Jugendliche fühlte sich besonders von „Gib Antikommunismus keine Chance!“ angesprochen und will den REBELL kennenlernen.

Abends waren wir zum Einweihungsfest der neuen Landesgeschäftsstelle der MLPD eingeladen und waren überrascht, dass so viele Besucher da waren. Auch ein von uns im Wohnviertel angesprochener Kollege kam, wollte mehr über die Partei wissen und diskutierte intensiv mit Tassilo Timm, dem Landesvorsitzenden der MLPD Thüringen.

An einem Werktagvormittag waren wir alle zusammen in Sömmerda und weckten mit unserem Auftritt die Neugierde der Menschen, sie kamen teilweise von sich aus an den Stand und fragten, wer wir denn wären. „Wir sind von der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands und wollen, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht der Profit“, war unsere Antwort.

Viele – vor allem ältere Frauen – stimmten zu und unterschrieben die bürokratischen Formulare für die Wahlzulassung. An diesem Vormittag hatten wir besonders viele Unterschriften gesammelt, was uns gefreut hat.