Eröffnung der neuen Landesgeschäftsstelle mit Ehrengast Gabi Fechtner

Die offizielle feierliche Eröffnung der Landesgeschäftsstelle der MLPD in Erfurt wurde nun beim Tag der offenen Tür am 14. und 15. August und mit einem Festakt gebührend gefeiert. Insgesamt über 60 Genossinnen und Genossen, Freundinnen, Freunde, Nachbarn aus dem Wohngebiet und Bündnispartner nahmen daran teil, darunter auch eine Delegation der MLPD aus Stuttgart-Sindelfingen und Esslingen, die die Partnerschaft für die Ortsgruppe Erfurt haben.

Der Höhepunkt war der Festakt am Samstagabend, der den ganzen Stolz und die Aufbruchstimmung im Landesverband zum Ausdruck brachte. „Diese Landesgeschäftsstelle ist Teil der Windmühlen, die die MLPD gerade bundesweit baut, um die sich herausbildende Tendenz zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise optimal zu nutzen“ so Tassilo Timm, der Landesvorsitzende der MLPD Thüringen, in seiner kurzen Ansprache: „Wir haben hier ein „offenes Büro“, es steht unserer Ortsgruppe Erfurt zur Verfügung, die hier bereits ihre öffentliche Studiengruppe veranstaltet, unserem Jugendverband REBELL, dessen wöchentliche Kultur-AG hier stattfindet, allen Bündnispartnern und allen Menschen aus dem Stadtteil. Es kam die Frage auf, was man in einem Parteibüro eigentlich so macht. Wir werten hier z. B. die Erfahrungen unserer Ortsgruppen aus, stellen sie der gesamten Partei zur Verfügung und arbeiten im Rahmen der Beschlüsse des Zentralkomitees und helfen wiederum den Orten bei dessen Umsetzung. Die Entstehung der Geschäftsstelle war „typisch MLPD“: So wurden für Umbau und Einrichtung insgesamt 3000 Euro an Sachwerten gespendet und über 200 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet“.

Ein Highlight war der Besuch der Parteivorsitzenden Gabi Fechtner, die die Glückwünsche des Zentralkomitees überbrachte: „Mit der Eröffnung dieser Geschäftsstelle ist der junge Landesverband sozusagen erwachsen geworden! Ich möchte der Landesleitung mit auf den Weg geben, das hier zum „offenen Haus des Widerstandes“ zu entwickeln. Das ist auch gleichzeitig der beste Schutz vor möglichen Attacken unserer Feinde. Als Geschenk möchte ich euch folgendes überbringen. Vor einiger Zeit wandte sich ein Metallhändler aus Norddeutschland an die MLPD, dass er seit Jahren eine 1,5m³ große bronzene Lenin-Büste in seiner Garage stehen hat und diese nun gerne der MLPD schenken würde. Wir haben daraufhin eine Ausschreibung an unsere Landesverbände gemacht, wer sich mit dem besten Konzept zur Aufstellung bewirbt, bekommt diese. Ich freue mich heute feierlich verkünden zu können, dass diese Lenin-Büste nach Thüringen kommt und wir dem Vorschlag gefolgt sind, sie auf der Ferien- und Freizeitanlage in Truckenthal aufzustellen. Sie passt dort gut hin, u. a. war Lenin Begründer der kommunistischen Subbotniks, ohne die es die Anlage nicht geben würde,...“

Die Ortsgruppen und Bündnispartner überbrachten liebevolle Grüße und Geschenke, so z. B. die Ortsgruppe Nordhausen: „Diese wunderschöne Geschäftsstelle sei ab heute unser Hauptquartier, unser Schulgebäude und unser Anker... Wir überreichen hier ein Faksimile einer Zeitung aus den 1920er-Jahren der damaligen Nordhäuser KPD-Ortsgruppe“. Genossen aus Eisenach „sind stolz, dass wir als eine der ältesten Ortsgruppen seit 27 Jahren erfolgreich die MLPD aufbauen und freuen uns, dass wir bald den ersten Kreisverband der MLPD in Thüringen gründen werden“. Der Vertreter der kurdischen Gemeinde sagte: „Die internationale Solidarität ist wichtig für den Frieden der Völker. Ich schenke euch eine YPG-Fahne“

Jeder wurde am liebevoll gestalteten Buffet Corona-gerecht mit Fingerfood versorgt und konnte sich in den Räumen umschauen, sich bei der laufenden Dia-Show ein Bild der Arbeit des Landesverbands machen und einige der neuen Genossinnen und Genossen aus den unterschiedlichsten Orten kennenlernen.

Zum Schluss wurde „auf viele weitere Windmühlen in Thüringen“ angestoßen.