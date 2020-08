Jetzt für "Zwillingsdenkmal" für Karl Marx spenden! 1 917 Euro gegen "Cash Crash Crisis"

"Eine gute Aktion! Das Gift dieser Welt ist der rücksichtslose Kapitalismus, der Umwelt und Menschheit zerstört. Es ist Zeit für eine Wende zum echten Sozialismus!" "Nur echter Sozialismus neutralisiert ein für alle mal den Rassismus!" "Ich möchte hier einmal daran erinnern, dass Genosse Lenin 1924 mit erst 54 Jahren vor allem an den Spätfolgen eines Attentats einer Anarchistin (Fanny Kaplan) am 30 August 1918, gestorben ist. Mit dem Anarchismus gibt es nur einen klaren ‚Trennungsstrich‘ (ICOR-Gründungsdokumente)."

Am 17. August ist eine passgenaue Spende von 321 Euro eingegangen. Sie wurde am Fuß des Lenin-Denkmals bei der Protestaktion gegen einen AfD-Aufmarsch am 16. August gesammelt.

Damit ist das Spendenziel dieser Kampagne von 14.999 Euro erreicht! Zusammen mit anderen Spenden sind 24.844,72 Euro eingegangen - und damit sind sämtliche Kosten allein aus Spenden gedeckt. Ein großer Erfolg für dieses "Denk-mal"! Und eine Ohrfeige für die Antikommunisten aller Couleur. Wir beenden hiermit diese erfolgreiche Spendenaktion für die Lenin-Statue.

Gesucht werden jetzt Spender für Karl Marx!