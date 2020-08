Stuttgart

Mahnwache wieder aktiv

Wegen der Corona-Pandemie musste die Mahnwache gegen Stuttgart 21 am Arnulf-Klett-Platz am 19. März 2020 ihr Zelt vorübergehend schließen. Am Samstag, den 15. August, konnte dann endlich pünktlich, um 15 Uhr, der Betrieb wieder offiziell aufgenommen werden. Dazu bedurfte es umfangreicher Vorkehrungen. So wurde ähnlich wie im Kassenbereich von Supermärkten eine Scheibe aus Plexiglas angebracht, Desinfektionsmittel wurden beschafft und für die Mahnwächterinnen und Mahnwächter liegen Mund- und Nasenschutzmasken bereit. Außerdem wurde das Zelt innen und außen gründlich gereinigt.

Von gös