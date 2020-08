Philippinen

Menschenrechtsanwältinnen und -anwälte durch Plakate gebranntmarkt

Menschenrechtsanwältinnen und -anwälte, Aktivistnnen und Aktivisten, die sich für die Rechte der indigenen Lumad einsetzen, haben mit Schrecken festgestellt, dass in Davao/Mindanao an mehreren Stellen Plakate an Zäunen und Mauern aufgehängt worden sind, in denen sie als „Zerstörer von Menschenrechten“ bezeichnet werden oder als „Killer“. Die Aktivistinnen und Aktivisten gehen davon aus, dass diese Plakataktion dazu dienen soll, ihnen zu drohen und sie zum Schweigen zu bringen.

Von Deutsch-Philippinische Freunde