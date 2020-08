Mit den Rufen "Nieder mit der Diktatur" gingen in Bangkok am Sonntag mindestens 10.000 Menschen auf die Straße und forderten den Sturz der Regierung von Ex-Armeechef Prayut Chan-O-Cha, Neuwahlen und eine offene Diskussion über die Monarchie in Thailand. Das "Gesetzes zum Schutz der Monarchie", das drakonische Strafen für Kritik am Königshaus vorsieht, soll abgeschafft werden. Es ist die größte Protestaktion seit Jahren. Erstmals beteiligten sich nicht nur Studenten, sondern Menschen aller Altersgruppen.