Geht's noch? ... ist das einzige, was mir einfällt bei der Nachrichtenmeldung: "Mit Flugtaxis in 30 Minuten überall in NRW – Flughäfen prüfen Einsatz von Elektro-Jets". Statt den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, wird geprüft, ob von Köln und Düsseldorf aus extrem umweltschädliche Flugtaxis (zu je fünf Personen) eingesetzt werden. Im Ballungsraum Nordrhein-Westfalen, so Johan Vanneste (Chef des Flughafens Köln/Bonn), sei die Idee des Flugtaxis gar „richtungsweisend" für eine „individuelle, schnelle Fortbewegung". Wirklich richtungsweisend und dringend notwendig ist die Forderung der MLPD nach dem "Ausbau eines kostenlosen öffentlichen Nahverkehrs auf Basis erneuerbarer Energie!" Die Pläne für Flugtaxis sind ein Grund mehr, am 25. September, dem nächsten Weltklimastreiktag, auf die Straße zu gehen - und das nicht nur in NRW!