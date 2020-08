Proteste vor Zeche Zollverein/Essen - Kritik an Merkel und Laschet – aber von links!

Gabi Fechtner, die Parteivorsitzende der MLPD, griff den Mythos vom erfolgreichen Strukturwandel an: „Wenn Merkel den Strukturwandel in NRW als Erfolg bezeichnet, dann wirft das ganz grundsätzlich Fragen darüber auf, was sie eigentlich als erfolgreiche Politik bezeichnet. Etwa die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und wachsende Verarmung im Revier? In Gelsenkirchen gab es zum Beispiel 1980 noch 52.000 Industriearbeitsplätze, heute sind es nur noch 8000. Dieser Strukturwandel ist auf der ganzen Linie gescheitert.“ Viele Beiträge kritisierten die Politik der verbrannten Erde der RAG.

Es war empörend, wie Bundeskanzlerin Merkel, aber auch Armin Laschet, die protestierenden Bergleute behandelte. Trotz Voranmeldung und deutlich sichtbarer Präsenz der Kumpel nahmen sie sich nicht einmal eine Minute Zeit, um mit den Kumpels zu sprechen, ihre Anliegen aufzunehmen o. ä. Das einzige, was Merkel machte, war den protestierenden Kumpel aus dem fahrenden Auto freundlich zu zuwinken …

Die Bergarbeiter machten deutlich, dass sie ihren Kampf gegen die 200 betriebsbedingten Kündigungen der Bergleute von Prosper fortsetzen werden. Ein Kumpel meinte in der Diskussion: „Es ist einfach so – wer nicht kämpft, hat schon verloren. Nur wer kämpft kann gewinnen.“ In diesem Sinne: Glückauf!