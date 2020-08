„Schützen Polizei und Verfassungschutz den Nazi Sven Liebich?“

Sie beteiligen sich nun an Aktionen wie: "Rechte Raumnahme stoppen”.

“Ich unterstütze das, aber sehe es auch kritisch”, so der Straßenbahnfahrer und Marxist-Leninist Frank Oettler. “Liebichs Kampf ist wie bei allen Faschisten in erster Linie ein Kampf gegen den Kommunismus und zur Verteidigung des Kapitalismus, in dem er unter anderem mit einem rechten Laden viel Geld verdienen möchte. Bei all seinen Handlungen bekam er immer wieder Schützenhilfe vom Staat. Ich bekam einen Strafbefehl, weil ich die Wahrheit über ihn und sein faschistisches Treiben verbreitet habe.

Es kann längst nicht mehr nur darum gehen, den Faschisten Liebich vom halleschen Marktplatz zu vertreiben. Wenn er da mal ab und an für den Marktplatz keine Genehmigung erhielt, wich er in Seitenstraßen oder gar in andere Wohnviertel unserer Stadt aus. Soll er die Menschen in den anderen Teilen unserer Stadt zu Gunsten eines schönen und fröhlichen Markttreibens weiter bedrohen und terrorisieren dürfen? Wohl kaum!

Wir Antifaschisten haben uns nicht von diesem Faschisten bedrohen und durch den Staatsapparat verfolgen lassen. Wir haben nicht so lange auch vor Gerichten gekämpft, dass dieser Liebich jetzt, sogar noch geschützt durch die Polizei in unserer Stadt, mit seiner Hetze, seinen Verleumdungen und Bedrohungen so weiter machen kann. Wie weit ist es mit diesem sogenannten ‚Rechtsstaat‘ gekommen, wenn ein Faschist mit den Fingern auf einen Bürger zeigt, der ihn kritisiert und dieser Bürger dann polizeilich behandelt wird, persönliche Daten von ihm aufgenommen oder gewalttätig dem Bürger durch die Polizei Handschellen angelegt werden?“

Alle Faschisten und ihre Propaganda gehören verboten! Der Verfassungschutz muss aufgelöst werden! Sofort!

