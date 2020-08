Über die Notwendigkeit von Streikkomitees

Seit einigen Wochen gibt es eine Welle von Arbeiterstreiks im Iran, die zahlreiche Wirtschafts-, Industrie- und Produktionszentren erfasst. ...

Dieser Ausstand begann am 1. August, am 50. Streiktag der Arbeiterinnen und Arbeiter der Rohrzuckerfabrik Haft-Tappeh. Auch die Beschäftigten von Kraftwerken und anderen Teilen der Wirtschaft im Iran haben sich diesem Streik angeschlossen. Aktuell befinden sich die Arbeiterinnen und Arbeiter von mehreren Raffinerien und petrochemischen Betrieben im Streik (in Abadan, Kangan, Parsian, South Pars, Mahshahr, Jafir Ahwaz, Qeshm, Isfahan, Assaluyeh, Bouali…).

Die Arbeiter und Angestellten im Süden des Iran, die in der sengenden Hitze von bis zu 50 Grad arbeiten, protestieren gegen die harten Arbeitsbedingungen und befristeten Verträge, gegen den Mangel an Sicherheitsmaßnahmen, die Verzögerung bei der Zahlung ihrer Löhne und Gehälter sowie bei vereinbarten Zuschüssen. Sie haben verkündet, dass sie erst dann die Arbeit wieder aufnehmen, wenn ihre Forderungen erfüllt sind.

Diese bedeutenden Streiks der vergangenen 41 Jahre müssen sich landesweit ausweiten und sich eng mit den Beschäftigten in anderen Wirtschaftszentren verbinden. ...

Die Organisation von Streikkomitees und die Herstellung von Verbindungen, sowie die Koordination zwischen diesen Streikkomitees, kann die Fortsetzung und Ausweitung dieser Streiks garantieren und zum Sieg führen.

Die herrschende Kapitalistenklasse ist durch die aktuellen Streiks verunsichert und verängstigt. ... Es ist klar, dass diese Streikkomitees unterschiedliche Formen haben werden. ...

Die Anwesenheit von gewählten Vertreterinnen und Vertretern jeder Wirtschaftseinheit in den Streikkoordinierungskomitees ist eine Notwendigkeit des branchenübergreifenden Streiks sowie eine Garantie für die Fortsetzung des Streiks. Nur auf diese Weise wird der Weg zur Organisation des landesweiten Arbeiterstreiks geben. …