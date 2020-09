Momentan formiert sich ein riesiger Demonstrationszug von 10.000 bis 12.000 Flüchtlingen. Sie fordern ein menschenwürdiges Leben. Es besteht die Gefahr einer großen Eskalation mit Polizei und Militär.

Die griechische Regierung hat heute Morgen umfangreiches Militär, Wasserwerfer etc. nach Lesbos verlegt und seit zwei Tagen ist der Notstand über die Insel verhängt.

„Wir können und wollen so nicht weiterleben!“, so die massenhafte Stimmung unter den Flüchtlingen. Iordanis und Michalis werden weiter berichten, Michalis von direkt vor Ort und Iordanis gibt es aus Griechenland direkt an Rote Fahne News weiter.

Wir berichten weiter.