Zwei Unterschriften für eine wirkliche Alternative

Im Kapitalismus sind Krisen gesetzmäßig und die Monopole und ihre Regierung versuchen die Lasten der Krisen auf die Arbeiterklasse und übrigen Massen abzuwälzen. Aber warum soll dies „alternativlos“ sein, wie alle bürgerlichen Parteien und Politiker sagen? In der damals noch sozialistischen Sowjetunion konnte während der großen Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1933 die Industrieproduktion verdoppelt werden, während sie in den wichtigsten kapitalistischen Ländern um 25 Prozent sank.

In einer sozialistischen Gesellschaft gibt es keine Überproduktionskrisen mehr, weil die Ausbeutung abgeschafft, die Diktatur der Arbeiterklasse über die Ausbeuter errichtet und die Produktion an den gesellschaftlichen Bedürfnissen der Massen ausgerichtet ist, in Einheit mit der Natur.

Die MLPD will deshalb die Kandidatur zu den Bundestagswahlen im Oktober 2021 nutzen, um mitten in der tiefsten Weltwirtschafts- und Finanzkrise eine breite Debatte über die gesellschaftliche Alternative des echten Sozialismus zu entfalten. Deshalb unterstützt sie auch die Kampagne „Gib Antikommunismus keine Chance!“, die vom Internationalistischen Bündnis vor kurzem gestartet worden ist.

Denn antikommunistische Denkverbote, Diffamierung des wissenschaftlichen Sozialismus bis hin zur Unterdrückung von Marxisten-Leninisten sollen verhindern, dass es in der Gesellschaft eine sachliche und gleichberechtigte Diskussion über die Alternative des echten Sozialismus und die MLPD gibt.

Mit der Unterschrift für die Antikommunismus-Kampagne und zur Unterstützung der Wahlzulassung der MLPD können jede Kollegin und jeder Kollege dazu einen Beitrag leisten. Auch, dass das Krisenchaos nicht mehr alternativlos erscheint, sich die Kräfte für den Kampf dagegen sammeln und stärken - als Schule des Kampfs für eine grundlegende Alternative, den echten Sozialismus.

